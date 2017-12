Φιλιππίνες:Σχεδόν 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 150 αγνοούνται

Σχεδόν 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 70.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος της τροπικής καταιγίδας Τεμπίν που σαρώνει από προχθές το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, κυρίως τη νήσο Μιντανάο.



Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών χθες, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 182 έναντι 133 προηγουμένως. Επιπλέον, τουλάχιστον 150 άνθρωποι αγνοούνται.



Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, 70.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους εκ των οποίων οι 50.000 βρήκαν καταφύγιο στα κέντρα υποδοχής των αρχών.

Οι περισσότερες σοροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα νερά του ποταμού Σαλόγκ στο Μιντανάο, όπου η καταιγίδα Τεμπίν προκάλεσε κατακλυσμιαίες πλημμύρες και κατολισθήσεις.



Ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν του επιτέθηκε ένας κροκόδειλος στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους, στη νήσο Παλαουάν, ενώ επιχειρούσε να δέσει το σκάφος του ενόψει της άφιξης των ακραίων καιρικών φαινομένων, έγινε γνωστό από την αστυνομία.



Death toll due to tropical storm in #Philippines mounts to nearly 200. pic.twitter.com/hHQgBZPeno

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας της πόλης Σαπάντ, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, τον Ράντο Σαλβασιόν, τα πτώματα που ανέσυραν οι αρχές στο Σαλόγκ προέρχονταν από την περιοχή Σαλβαντόρ.



Επιπλέον, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ορεινό χωριό Νταλάμα, κοντά στην πόλη Τουμπόντ.



"Η στάθμη το ποταμού ανέβηκε και η πλειονότητα των σπιτιών (στη Νταλάμα) παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Το χωριό εξαφανίστηκε" δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκέρι Παράμι, της αστυνομίας του Τουμπόντ.

More than 200 killed & hundreds are missing in the #Philippines after severe tropical storm #Vinta https://t.co/2jWXkjg551

— RT (@RT_com) 24 December 2017