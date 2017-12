Πανικός στην Oxford Street του Λονδίνου εξαιτίας μιας... βιτρίνας

Σκηνές χάους επικράτησαν σήμερα το απόγευμα στην πολυσύχναστη Oxford Street του Λονδίνου, έπειτα από αναφορές για περιστατικό με πυρ0βολισμούς.

Αλλόφρονες καταναλωτές έτρεχαν ουρλιάζοντας, σύμφωνα με την Daily Mirror, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Τα καταστήματα ήταν γεμάτα, καθώς για τους Βρετανούς σήμερα είναι η περίφημη «Boxing Day».

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο, που να υποδεικνύει ότι έπεσαν πυροβολισμοί ή ότι υπήρξε κάποια εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, μία γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πανικού που επικράτησε, όταν έπεσε στο έδαφος, ωστόσο ο τραυματισμός της δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή της.

Boxing Day shoppers flee in panic after 'window is smashed' on London's Oxford Street https://t.co/eeFGVMGzeX pic.twitter.com/v5zUsIg5BM

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 26 December 2017