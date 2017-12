Βίντεο από τη μεταφορά του βρέφους από Κύπρο στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ έχει μεταφερθεί το βρέφος μόλις δύο ημερών που γεννήθηκε στην Κύπρο από Σύρους γονείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το μωρό μεταφέρθηκε με ειδική πτήση για θεραπεία στο νοσοκομειακό κέντρο Sheba ύστερα από προτάσεις από το υπουργείο Υγείας της Κύπρου στον Πρέσβη του Ισραήλ Σάμι Ραμπάλ.

To παιδί αναμένεται να χειρουργηθεί αύριο ανήμερα Χριστουγέννων.

Οι ευχές όλων είναι να πάνε όλα καλά με την υγεία του παιδιού.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά:

A day-old baby with a heart defect was flown overnight from the Cypriot Syrian refugee camp where he was born to Israel for emergency surgery. #humanflow (Pictures: Air Bridge) pic.twitter.com/PSyCjtG7JG

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 23 December 2017