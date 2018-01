Τραμπ: Το «κόλπο» για να ρίχνει στο κρεβάτι γυναίκες φίλων του!

Τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ έριχνε -ή προσπαθούσε να ρίξει- στο κρεβάτι τις γυναίκες των φίλων του αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, το επίμαχο βιβλίο «Φωτιά και Θυμός: Μέσα στο Λευκό Οίκο του Τραμπ», γραμμένο από τον πρώην αρθρογράφο του Guardian και βιογράφο του Ρούπερτ Μέρντοχ, Μάικλ Γουλφ.

Στο βιβλίο, που κυκλοφόρησε σήμερα στις ΗΠΑ, ο συγγραφέας-δημοσιογράφος γράφει, μεταξύ άλλων, ότι ο Τραμπ καυχιόταν πως «άξιζε να ζει», για να κοιμάται με τις συζύγους των φίλων του. Και περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιούσε τη ζήλια και την εκδίκηση, για να τις «παρασύρει» στο κρεβάτι του.

«Όταν κυνηγούσε τη γυναίκα ενός φίλου του, προσπαθούσε να την πείσει ότι ο άνδρας της ίσως να μην ήταν αυτό που εκείνη νόμιζε. Μετά έβαζε τη γραμματέα του να καλέσει τον φίλο στο γραφείο του. Όταν εκείνος έφθανε, ο Τραμπ άρχιζε την κουβέντα για τη σεξουαλική του ζωή: "Σου αρέσει ακόμη να κάνεις σεξ με τη γυναίκα σου; Πόσο συχνά; Θα έπρεπε να πήδηξες και καλύτερες απ' τη γυναίκα σου. Για πες μου. Στις 3 η ώρα θα μου έρθουν κορίτσια από το Λος Άντζελες. Μπορούμε να ανεβούμε επάνω και να περάσουμε υπέροχα. Το υπόσχομαι". Όλη αυτή την ώρα ο Τραμπ άφηνε τη γυναίκα του φίλου να ακούει την κουβέντα από ανοιχτή ακρόαση» γράφει ο Γουλφ στο βιβλίο του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τα γραφόμενα από τον Γουλφ «συνάδουν» και με μία μαρτυρία που είχε καταθέσει τον περασμένο Ιούνιο η Σάλμα Χάγιεκ σε εμφάνισή της στην εκπομπή The Daily Show.

Η διάσημη ηθοποιός είχε διηγηθεί ότι συνάντησε μαζί με τον φίλο της τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ σε μια συγκέντρωση και εκείνος τους ζήτησε τους αριθμούς των τηλεφώνων τους. Μόνο που δεν τηλεφώνησε στο φίλο της, αλλά στην ίδια: «Με πήρε τηλέφωνο και με κάλεσε να βγούμε έξω κι εγώ είπα: "Και με το φίλο μου τι γίνεται; Τρελή είμαι; Μου ζητάς να βγούμε ραντεβού; Το ξέρεις ότι έχω φίλο"».

Η απάντηση του Τραμπ, όπως είπε, την ξάφνιασε: «Δεν είναι αρκετός για σένα. Δεν είναι κάποιος σημαντικός. Πρέπει να βγεις μαζί μου».

Το εάν και κατά πόσον αληθεύουν οι ισχυρισμοί του συγγραφέα, μένει να αποδειχθεί και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στις ΗΠΑ. Το βέβαιο είναι ότι το βιβλίο προκαλεί «πονοκέφαλο» στον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Το βιβλίο εξαντλήθηκε σε 20 λεπτά

Το βιβλιοπωλείο ανακοίνωσε λοιπόν πως θα ξεκινήσει την πώληση του βιβλίου, το οποίο αποκαλύπτει με... πιπεράτες λεπτομέρειες τη ζωή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στον Λευκό Οίκο, από τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα να γίνει πανικός.

Τη δημοσιότητα που έχει αποκτήσει το βιβλίο του Μάικλ Γουλφ «Fire and Fury: Inside the Trump White House» σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί ένας βιβλιοπώλης στην Ουάσινγκτον, επωφελούμενος και από την απόφαση του συγγραφέα να κυκλοφορήσει το βιβλίο 4 μέρες νωρίτερα του προγραμματισμένου.

Μάλιστα ένας δημοσιογράφος του Buzzfeed που βρέθηκε εκεί έγραψε στο Twitter ότι το βιβλίο ξεπούλησε σε 20 λεπτά!

