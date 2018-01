Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα σύνορα Ιράκ – Ιράν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ κατεγράφη στα σύνορα Ιράκ Ιράν, σε απόσταση 6 χλμ από την πόλη Sarpol-e Z̄ahāb, στις 17: 36. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 40 χλμ.

Στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί ο σεισμός 7,2 Ρίχτερ, τον περασμένο Νοέμβριο, με εκατοντάδες θύματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή καταστροφές.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.7 in Iran-Iraq Border Region 41 min ago pic.twitter.com/sCugdT6GYm

— EMSC (@LastQuake) 6 January 2018