Βγήκε στον δρόμο ο στρατός στην Τυνησία-Χάος από διαδηλώσεις(Vid)

Διαδηλωτές πυρπόλησαν περιφερειακά κτίρια των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας της Τυνησίας κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, αναγκάζοντας τις αρχές να στείλουν στρατεύματα έπειτα από την οπισθοχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, σε μια ακόμη μέρα ταραχών και κινητοποιήσεων εναντίον των μέτρων λιτότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση, υπό πίεση για την μείωση του διογκούμενου ελλείμματος, προς ικανοποίηση των διεθνών δανειστών, διαμήνυσε ότι δεν θα αναθεωρήσει τον κρατικό προϋπολογισμό λιτότητας ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, αυξήσεις των φόρων, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Επενδύσεων της Τυνησίας.

Άνδρες του στρατού αναπτύχθηκαν σε αρκετές πόλεις, μεταξύ άλλων στην Κεμπιλί, στην Μπιζέρτα και το παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο Σούσα για να προστατέψουν κυβερνητικά κτίρια και να καταστείλουν τις ταραχές. Η κοινωνική αναταραχή κλιμακώθηκε από τη Δευτέρα, λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν επτά χρόνια από την έναρξη της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, με την εξέγερση του τυνησιακού λαού που είχε κεντρικά αιτήματα δουλειά και αξιοπρέπεια κι οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Αλι.

Στην Τάλα, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν αργά χθες βράδυ καθώς ένα πλήθος κόσμου πυρπόλησε το κτίριο της τοπικής υπηρεσίας ασφαλείας, αναγκάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις να απομακρυνθούν από την πόλη, δήλωσαν μάρτυρες στο πρακτορείο Ρόιτερς.

Η Τύνιδα κατήγγειλε ότι οι ταραχές υποκινούνται από εγκληματικά στοιχεία, με τον πρωθυπουργό Γιούσεφ Σάχεντ να κατηγορεί την αντιπολίτευση για υποκίνηση των ταραχών.

More than 200 people have been arrested and dozens of police hurt during clashes in Tunisia, the interior ministry says, as anger over austerity measures spilt over into unrest. pic.twitter.com/oovGgYssp9

— AFP news agency (@AFP) 11 January 2018