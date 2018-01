Καμπούλ:Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Κύπριους μεταξύ των θυμάτων

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Κύπριους μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης, που έγινε το Σάββατο εναντίον ξενοδοχείου της Καμπούλ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.



Πρόσθεσε ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά, πληροφορία ή ένδειξη για παρουσία Κυπρίων στο χώρο της επίθεσης, ενώ είπε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο προσωρινός απολογισμός της επίθεσης εναντίον του ξενοδοχείου Intercontinental της Καμπούλ είναι έξι νεκροί, πέντε Αφγανοί και μία αλλοδαπή, η εθνικότητα της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί.

Gunmen have killed at least five people in an attack on the Intercontinental Hotel in Kabul, according to local media citing the Afghan government https://t.co/uDxxFif39f pic.twitter.com/vLznbxlfM4

— CNN Breaking News (@cnnbrk) 21 January 2018