Καμπούλ:Δεν επιβεβαιώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ το θάνατο Έλληνα

Δεν επιβεβαιώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών την ύπαρξη Έλληνα ανάμεσα στους νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, τη στιγμή που πηγή της αφγανικής αστυνομίας είπε στο βρετανικό δίκτυο BBC ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος εννέα Ουκρανών, ενός Έλληνα, ενός Γερμανού και ενός Καζάκου.



Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σημείωσε ότι οι ελληνικές Αρχές δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για νεκρό Έλληνα από τις Αρχές του Αφγανιστάν.



Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σημειώνει ότι οι δύο Έλληνες πιλότοι, που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο την ώρα της επίθεσης, είναι καλά στην υγεία τους και έχουν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Παράλληλα, σε σχετική μας ερώτηση αναφορικά με το αν υπήρχε και τρίτος Έλληνας στο ξενοδοχείο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι δεν έχει τέτοια ενημέρωση.

Gunmen stormed the Intercontinental Hotel in Kabul, killing at least five people, and setting off a 12-hour gun battle as frantic guests tried to escape from fourth and fifth-floor windows. https://t.co/lUQ8HfmAgn pic.twitter.com/VZ3v8U6ANI

— CBS News (@CBSNews) 21 January 2018