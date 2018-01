Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Ζυρίχη εναντίον του Τραμπ

Χιλιάδες διαδηλωτές, πολέμιοι του καπιταλισμού, κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους της Ζυρίχης για να διαμαρτυρηθούν για την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός αυτή την εβδομάδα.

Το πλήθος των διαδηλωτών φώναζε συνθήματα όπως "Τραμπ δεν είσαι ευπρόσδεκτος" και "Σπάστε τα όλα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ".

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος αναμένεται να μιλήσει την Παρασκευή στο συνέδριο του Νταβός.

Πολλοί από τους ανθρώπους, που συμμετείχαν στην πορεία, κρατούσαν σημαίες και πλακάτ όπου αναγράφονταν συνθήματα υπέρ του περιβάλλοντος και κατά της παγκοσμιοποίησης, όπως "`Οχι στον Τραμπ, όχι στον άνθρακα, όχι στο αέριο, όχι στα ορυκτά καύσιμα".

