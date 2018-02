Γαλλία:Σε πορτοκαλί συναγερμό σχεδόν η μισή χώρα λόγω χιονιά(vid)

Σε πορτοκαλί συναγερμό τέθηκε σήμερα η μισή Γαλλία εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων και του παγετού, με τους μετεωρολόγους να μιλούν για την πραγματική εισβολή του χιονιά έπειτα από δύο μήνες ενός ήπιου χειμώνα. Από το Μασίφ Σαντράλ στη Λορένη κι από το Λουάρ στο Ιλ ντε Φρανς, 40 διαμερίσματα θα βρεθούν αντιμέτωπα με σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό.

"Πρόκειται για μια πραγματική εισβολή του χειμώνα, που ναι μεν άργησε είναι ωστόσο πραγματική, καθώς ψυχρές μάζες αέρα έρχονται από τις σκανδιναβικές χώρες σε συνδυασμό με χαμηλό βαρομετρικό από το νότο", εξήγησε ο μετεωρολόγος Σεμπάστιαν Λεάς. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν από σήμερα το κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, την οροσειρά Μασίφ Σαντράλ και το Ρον Αλπς, ένα φαινόμενο "που δεν θεωρείται σπάνιο για αυτές τις περιοχές αλλά είναι επαρκώς σημαντικό για να καταστήσει δύσκολες τις συνθήκες στην κυκλοφορία των δρόμων", τονίζει η Meteo France.

Η κυκλοφορία των φορτηγών απαγορεύτηκε για αρκετές ώρες σήμερα στον αυτοκινητόδρομο A75 στο Καντάλ και το Οτ Λουάρ, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων.

First snow LEWIS Paris - first snow is always special #teamlewis enjoying the silence besides our balcony and brainstorming next to the fire pic.twitter.com/hZVPE8IEix

— Team LEWIS France (@teamlewis_fr) 5 February 2018