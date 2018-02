Νέο κύμα ψύχους πλήττει το Μαρόκο

Ένα νέο κύμα ψύχους συνοδευόμενο από σφοδρές χιονοπτώσεις έχει παραλύσει το Μαρόκο εδώ και λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να αποκλειστούν πολλά χωριά εξαιτίας των όγκων χιονιού.

Περίπου 900 σχολικά συγκροτήματα παρέμειναν κλειστά εξαιτίας των «άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών», ανέφερε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το υπουργείο Μεταφορών γνωστοποίησε ότι η κυκλοφορία σε δεκάδες δρόμους έχει διακοπεί λόγω του χιονιού, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων σε πολλά χωριά που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο.

Το εσωτερικό της χώρας αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα από το νέο αυτό κύμα ψύχους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Akhbar Al Yaoum, πολλά χωριά στην οροσειρά του Άτλαντα βρίσκονται σε «πλήρη απομόνωση» με εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση.

A man walks during a rare snowfall in Ouarzazate, south of the capital Rabat, Morocco, Monday, Jan. 29, 2018. The desert region saw snowfall for the first time in about 30 years. (AP Photo/Abdellah Azizi)

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν «περικυκλωθεί από το χιόνι» και έχουν «αφεθεί στην τύχη τους», έγραψε σήμερα η εφημερίδα Ασαμπάχ, αναφέροντας επίσης ότι «αγνοούνται» κτηνοτρόφοι.

«Έρευνες έχουν ξεκινήσει για τον εντοπισμό έξι οικογενειών νομάδων (…) μεταξύ του Μίντελτ και του Τινγκίρ, στο Τζμπελ Αγκενού» επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή από τους κόλπους του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι μαροκινές αρχές διαβεβαιώνουν από την πλευρά τους ότι «σε 49.000 οικογένειες σε 22 επαρχίες έχουν διανεμηθεί διατροφικά είδη και κουβέρτες».

«Έχουν κινητοποιηθεί όλα τα μέσα (…) για την άρση της απομόνωσης των περιοχών όπου σημειώθηκαν οι χιονοπτώσεις και μια κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας» διευκρίνισε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

Από τις αρχές του έτους, το Μαρόκο έχει πληγεί από διαδοχικά κύματα ψύχους. Ακόμα και η έρημος της χώρας καλύφθηκε από ένα παχύ στρώμα χιονιού, ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο που προήλθε από τη βόρεια Ευρώπη.