Στους 13 οι νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου στο Μεξικό

Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο Yπουργός Εσωτερικών του Μεξικού Αλφόνσο Ναβαρέτε, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές δικαστικές αρχές.

Το ελικόπτερο που μετέφερε ανώτατους αξιωματούχους κατευθυνόταν στην περιοχή που επλήγη περισσότερο από τον σεισμό των 7,2 βαθμών που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πολιτεία Οαχάκα.

"Ανασύραμε από το σημείο τα πτώματα 12 ανθρώπων: πέντε γυναικών, τεσσάρων ανδρών, δύο μικρών κοριτσιών και ενός αγοριού. Αλλο ένα πρόσωπο που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Χαμιλτεπέκ υπέκυψε στα τραύματά του" ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αρχές.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί επίσης 15 τραυματίες. Νωρίτερα, ο Ναβαρέτε δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Televisa ότι ο ίδιος και ο κυβερνήτης της Οαχάκα Αλεχάντρο Μουράτ δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

