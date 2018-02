Είχε δύο σφουγγάρια χειρουργείου στην κοιλιά για 6 χρόνια!(pic)

Δύο σφουγγάρια χειρουργείου, που ξέχασαν οι γιατροί μετά από επέμβαση, βρίσκονταν επί έξι χρόνια στην κοιλιά μιας γυναίκας στην Ιαπωνία.Η 42χρονη γυναίκα πήγε σε μια τοπική κλινική πρώτων βοηθειών, παραπονούμενη ότι ένιωθε ένα φούσκωμα τα τελευταία τρία χρόνια. Η αξονική τομογραφία έδειξε δύο μάζες που έφεραν σκοινιά. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε λαπαροτομία, κατά την οποία οι γιατροί ανακάλυψαν ότι δύο σφουγγάρια είχαν προσδεθεί σε έναν ιστό της γυναίκας, ο οποίος συνδέει το στομάχι με υπόλοιπα όργανα της κοιλιάς.

Οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σφουγγάρια είχαν πιθανότατα παραμείνει εκεί, μετά από καισαρική. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της New England Journal of Medicine, η 42χρονη είχε κάνει δύο καισαρικές επεμβάσεις –μία πριν από έξι χρόνια και μία πριν από εννιά χρόνια-, ενώ δεν είναι σαφές από ποια από τις δύο προέρχονται τα σφουγγάρια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον γιατρό που έκανε τη δημοσίευση, η γυναίκα είχε βρει τον χειρουργό που της έκανε την επέμβαση και του είχε παραπονεθεί για τα ξένα σώματα.

Two surgical sponges were left in a woman's abdomen for at least six years, according to a new report https://t.co/1lCRa1v43t

— CNN (@CNN) 22 February 2018