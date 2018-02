Έφυγε στα 53 της η Βρετανίδα ηθοποιός Έμα Τσέιμπερς

Η Βρετανίδα ηθοποιός Έμα Τσέιμπερς πέθανε στα 53 της χρόνια. Το κοινό τη γνώρισε από τη συμμετοχή της στη σειρά του BBC «The Vicar of Dibley». Η γεννημένη στο Ντονκάστερ ηθοποιός είχε μικρό ρόλο και στην ταινία «Notting Hill».

Ο ατζέντης της ανακοίνωσε ότι ο θάνατός της προήλθε από φυσικά αίτια την Τετάρτη του απόγευμα. «Ο θάνατος της Έμα είναι μεγάλη απώλεια. Είχε πολύ σπουδαίο χαρακτήρα, ήταν πολύ εργατική και με το γέλιο της έκανε χαρούμενο τον κόσμο».Ήταν παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Ίαν Νταν.Υποδύθηκε την Alice Tinker η οποία ήταν η νεοκώρος της εκκλησίας του χωριού στην τηλεοπτική σειρά «The Vicar of Dibley» από το 1994 -2007. Το 1998 κέρδισε το βραβείο της καλύτερης κωμικού. Στην ταινία «Notting Hill» ήταν η μικρότερη αδερφή του Χιου Γκραντ.

Our beautiful friend Emma Chambers has died at the age of 53. We're very very sad. She was a great, great comedy performer, and a truly fine actress. And a tender, sweet, funny, unusual, loving human being. pic.twitter.com/vLQcRcv2Ex

— emma freud (@emmafreud) 24 February 2018