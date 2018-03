Ρουάντα: Νεκροί 16 άνθρωποι από χτύπημα κεραυνού

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι 140 τραυματίστηκαν την Κυριακή όταν κεραυνός χτύπησε εκκλησία στη Ρουάντα.

Ακόμη 17 άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν κεραυνός έπεσε πάνω σε ομάδα 18 μαθητών σκοτώνοντας τον ένα.

Τον περασμένο Οκτώβριο με τον ίδιο τρόπο έχασαν τη ζωή τους άλλοι 18 άνθρωποι, σε διαφορετικά σημεία της χώρας, όπου οι κεραυνοί είναι αρκετά συχνό φαινόμενο λόγω της γεωμορφολογίας.

