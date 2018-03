Βρετανία: Κύκλωμα παιδεραστών είχε κακοποιήσει 1.000 παιδιά

Κύκλωμα παιδεραστών στην κεντρική Αγγλία κακοποίησε έως και 1.000 κορίτσια, ορισμένα εκ των οποίων ηλικίας 11 ετών, σε διάστημα 40 ετών!

Στο πλαίσιο της δράσης ενός εκ των χειρότερων δικτύων παιδεραστών στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας, τα παιδιά παρασύρονταν από τις οικογένειές τους με δολώματα, κατόπιν τα νάρκωναν, τα χτυπούσαν και τα βίαζαν, σύμφωνα με την Mirror.

Η δικηγόρος Λούσι Άλαν, από το Τέλφορντ, διατύπωσε την εκτίμηση ότι τα ευρήματα της εφημερίδας είναι «εξαιρετικά σοβαρά και σοκαριστικά» και ζήτησε να διεξαχθεί δημόσια έρευνα.

«Θα θέσω το θέμα ενώπιον των υπουργών στο κοινοβούλιο και θα χρησιμοποιήσω κάθε πιθανό τρόπο για να διασφαλίσω ότι τα γεγονότα θα γίνουν γνωστά» έγραψε η ίδια στο ιστολόγιό της.

Επικαλούμενη αρχεία από το τοπικό συμβούλιο του Τέλφορντ, η εφημερίδα Mirror έγραψε ότι κοινωνικές υπηρεσίες, δάσκαλοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ψυχικής υγείας γνώριζαν για την υπόθεση και δεν ενημέρωσαν την αστυνομία.

Η αστυνομία του Γουέστ Μέρσια επισήμανε από την πλευρά της ότι λαμβάνει «εξαιρετικά σοβαρά» υπόψη της την υπόθεση, αλλά οι πληροφορίες που δημοσίευσε η Mirror δεν είναι καινούργιες και έχουν προκύψει από πολλές υποθέσεις, μεταξύ αυτών και μια επιχείρηση των αρχών το 2013.

«Αυτή ήταν μία από τις πρώτες περίπλοκες και κρίσιμης σημασίας έρευνες σχετικά με κατηγορίες αποπλάνησης παιδιών» δήλωσε ο Μάρτιν Έβανς, ο υπαρχηγός της αστυνομίας, σε μια ανακοίνωση.

«Επικεντρώνεται… στο Τέλφορντ κα το Ρέκιν και είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη 7 ανδρών σε κάθειρξη συνολικά 49 ετών».

Η βρετανική εφημερίδα έγραψε ότι μια μαθήτρια έμεινε έγκυος έξι φορές σε διάστημα 4 ετών.

«Μου είπαν ότι εάν έλεγα μια λέξη σε οποιονδήποτε θα έρχονταν για να αρπάξουν τις μικρότερες αδελφές μου και θα έλεγαν στη μητέρα μου ότι ήμουν ιερόδουλη» είπε ένα 14χρονο κορίτσι στη Mirror.

Up to 1000 children may have been victims in worst UK abuse ring https://t.co/Q5nfUZu1vZ UK news https://t.co/wTtFGR68vC pic.twitter.com/F3btg8nzU5

— Henry Millton (@media_en) 12 March 2018