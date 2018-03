Ιράν:Το μπάτσελορ πάρτι κατέληξε σε αεροπορική τραγωδία(pic)

Το γυναικείο μπάτσελορ, σε έναν τούρκικο γάμο λέγεται Kına Gecesi (νύχτα χένας), διότι οι γυναίκες μεταξύ της λοιπής διασκέδασης που επικρατεί κατά τη βραδιά, κάνουν και τατουάζ χένα στο χέρι τους. Κάτι τέτοιο αποτελεί γιορτή, όχι όμως και για τον μεγιστάνα Χουσεΐν Μπασαράν από την Τραπεζούντα, του οποίου η κόρη σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα πριν μερικές μέρες.

Η Μίνα Μπασαράν επισκεπτόταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με φίλες της για να γιορτάσει τον επερχόμενο γάμο της. Το αεροσκάφος είχε πετάξει από το Sharjah των ΗΑΕ, προς την Κωνσταντινούπολη, όταν το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στα βουνά του Zagros. Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή, αλλά το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna είπε ότι τα μαύρα κιβώτια του είχαν ανακτηθεί από την περιοχή.

Το αεροσκάφος ξαφνικά κέρδισε υψόμετρο όντας περίπου 80 λεπτά εν πτήση και έπειτα βυθίστηκε κατά 3.050 μέτρα, πριν εξαφανιστεί από το ραντάρ, σύμφωνα με στοιχεία του FlightRadar24. Ο πιλότος είχε ζητήσει να πετάξει σε χαμηλότερο υψόμετρο λόγω τεχνικών προβλημάτων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isan.

Η Μίνα, 28 ετών, έφτασε στα ΗΑΕ την περασμένη εβδομάδα. Ενημέρωνε τακτικά το instagram της, το οποίο έχει 65.000 followers, με φωτογραφίες από το πάρτι. Η τελευταία φωτογραφία έδειξε οχτώ γυναίκες ντυμένες με ροζ και άσπρη ρόμπες σε ξενοδοχείο του Ντουμπάι.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι 11 σώματα είχαν ανακτηθεί από τα συντρίμμια - οκτώ επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος.

All 11 people, 3 crew members and 8 passengers, on board the Turkish plane crashed in Iran on Sunday are confirmed dead (web pic) https://t.co/uoWbqNfBdR pic.twitter.com/z7IepgwAfb

— China Xinhua News (@XHNews) 11 March 2018