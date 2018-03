Τον Μάικ Πομπέο στη θέση του Ρεξ Τίλερσον τοποθέτησε ο Τραμπ

Ο επικεφαλής της CIA και πρώην βουλευτής Μάικ Πομπέο, είναι η επιλογή του Προέδρου των ΗΠΑ για να αντικαταστήσει τον Ρεξ Τίλερσον στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του λογαριασμού του στο Τουίτερ, χωρίς να δίδει κάποια εξήγηση για την απομάκρυνση του Τιλερσον. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θεώρησε αναγκαία την αλλαγή ενόψει των συνομιλιών με τη Βόρεια Κορέα και τις διάφορες διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές σχέσεις, στις οποίες χρειάζεται "φρέσκια ομάδα".

Οι σχέσεις Τραμπ - Τίλερσον ήταν μάλλον κακές και μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών εξεπλάγη όταν ευρισκόμενος σε περιοδεία στην Αφρική πληροφορήθηκε για τη συνάντηση Τραμπ - Κιμ Γιονγκ Ουν.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 March 2018