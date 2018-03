Τζίνα Χάσπελ: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της CIA

Μία γυναίκα φέρνει στο "τιμόνι" της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών η αποπομπή από τον πρόεδρο Τραμπ του αμερικανού ΥΠΕΞ Ρεξ Τίλερσον και η αντικατάστασή του από τον μέχρι πρότινος επικεφαλής της Υπηρεσίας, Μάικ Πομπέο.

Η Τζίνα Χάσπελ, γεννημένη το 1956, εισήλθε στην CIA το 1985 και από το 2017 ήταν υποδιοικήτρια της. Η προαγωγή της στην θέση αυτή, από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η ίδια είχε διατελέσει επικεφαλής σε μυστική φυλακή της CIA το 2002 στην Ταϋλάνδη.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα συνταγματικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησε το 2017 από τον γερμανό Γενικό Εισαγγελέα την έκδοση εντάλματος σε βάρος της, καθώς, η μυστική φυλακή που διοικούσε η Χάσπελ στην Ταϋλάνδη, υπήρξε χώρος κράτησης και βασανιστηρίων για τους υπόπτους για συμμετοχή στην Αλ-Κάιντα Αμπντ αλ-Ραχίμ και Αμνπού Ζουμπαντάγια, όπως ανέφερε και έκθεση της Επιτροπής Πληροφοριών της αμερικανικής Γερουσίας.

Συγκεκριμένα, για τον Ζουμπαντάγια, η έκθεση αναφέρει ότι υπέστη περισσότερες από 80 φορές εικονικό πνιγμό, στέρηση ύπνου, ότι κρατήθηκε σε ένα "μεγάλο κουτί", το κεφάλι του πολλές φορές χτυπήθηκε σε τοίχο και έχασε το αριστερό του μάτι, για να καταλήξουν οι πράκτορες της CIA στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν σε θέση να τους παρέχει κάποια χρήσιμη πληροφορία.

«Η Τζίνα Χάσπελ, η αναπληρώτρια διευθύντρια της CIA, επελέγη να αντικαταστήσει τον διευθυντή Πομπέο και θα είναι η πρώτη διευθύντρια της CIA, ένα ιστορικό ορόσημο. Ο Μάικ και η Τζίνα έχουν συνεργαστεί για πάνω από έναν χρόνο και έχουν αναπτύξει βαθύ, αμοιβαίο σεβασμό», ανέφερε ο Τραμπ σε δήλωσή του προς την Washington Post.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η ίδια η Χάσπελ σε ανακοίνωσή της δήλωσε ενθουσιασμένη με την προαγωγή της.

«Ύστερα από 30 χρόνια ως αξιωματούχος στη CIA, ήταν τιμή μου που υπηρέτησα ως αναπληρώτρια διευθύντρια δίπλα στον Μάικ Πομπέο τον περασμένο χρόνο», ανέφερε η Χάσπελ.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 March 2018