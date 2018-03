Συντριβή αμερικανικού μαχητικού: Δύο χειριστές νεκροί

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι και οι δύο χειριστές ενός μαχητικού αεροσκάφους του σκοτώθηκαν όταν το F/A-18F Super Hornet συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στα ανοικτά των ακτών του Κι Γουέστ, στη Φλόριντα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού ΠΝ, ο κυβερνήτης και ο χειριστής των όπλων του αεροσκάφους ανασύρθηκαν από το νερό και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους μετά τη συντριβή του μαχητικού ενώ έκανε την τελική προσέγγισή του στη βάση Naval Air Station Key West.



Διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

