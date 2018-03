Καλιφόρνια:Kαθηγητής πυροβόλησε κατά λάθος μέσα στην τάξη

Ένας μαθητής τραυματίστηκε στην Καλιφόρνια, στις δυτικές ΗΠΑ, όταν ένας καθηγητής πυροβόλησε κατά λάθος με το περίστροφό του μέσα στην τάξη, έγινε γνωστό από την αστυνομία.



"Την Τρίτη γύρω στις 13.20 (22.20 ώρα Κύπρου) η αστυνομία εκλήθη στο Λύκειο του Σισάιντ", μιας πόλης που απέχει δύο ώρες από τα νότια περίχωρα του Σαν Φρανσίσκο, "αφού ένας καθηγητής φαίνεται πως πυροβόλησε κατά λάθος με το όπλο του στην τάξη", επισημαίνεται στο δελτίο τύπου που ανάρτησε η αστυνομία στο Twitter.



"Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά" διευκρινίζεται.



Ο καθηγητής, που ονομάζεται Ντένις Αλεξάντερ, έφεδρος αστυνομικός σε μια γειτονική κοινότητα, ήθελε να δείξει στους μαθητές πώς αφοπλίζεται κάποιος κατά τη διάρκεια του μαθήματος "εισαγωγή στην απονομή της Δικαιοσύνης", το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που θα ήθελαν να ενταχθούν στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, εξήγησε ο πατέρας του μαθητή που τραυματίστηκε, με δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο KSBW.

Teacher accidentally fired his gun in school while teaching a public safety class, police in California say. https://t.co/HuzPFN42VY pic.twitter.com/H1djBaqdbG



Θέλοντας να εξακριβώσει εάν το όπλο ήταν γεμάτο, στόχευσε προς το ταβάνι και κατά λάθος πυροβόλησε μία φορά, με αποτέλεσμα να πέσουν κομμάτια από το ταβάνι πάνω σε έναν μαθητή, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζούντι Βελόζ, μια εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας.



Η ίδια περιέγραψε το τραύμα του εφήβου ως επιφανειακό, ωστόσο ο πατέρας του Φερμίν Γκονζάλες είπε ότι ένα θραύσμα από τη σφαίρα βρήκε τον λαιμό του παιδιού.



"Είναι σοκαρισμένος αλλά είναι καλά" διαβεβαίωσε ο πατέρας του.



Ο καθηγητής τέθηκε σε αργία μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και ενώ η αστυνομία συνεχίζει να παίρνει καταθέσεις από τους μαθητές.



California teacher who accidentally fired gun in classroom, injuring three students, was not authorized to have the weapon on campus, school officials say. https://t.co/JpdozrRsbr

— AP West Region (@APWestRegion) 14 March 2018