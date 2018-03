ΕΕ:€82 εκ. στην UNEWA για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες

Χρηματοδότησή ύψους 82 εκ. ευρώ, που θα παρέχει πρόσβαση στην εκπαίδευση για 500.000 παιδιά, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη για περισσότερα από 3.5 εκατομμύρια ασθενείς και βοήθεια σε περισσότερους από 250.000 ευάλωτους πρόσφυγες, μέσω της UNRWA (Οργανισμός Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες της Παλαιστίνης στη Εγγύς Ανατολή -United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν.

Το 2016 και το 2017, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της χορήγησαν μαζί 424 εκατομμύρια ευρώ και 391 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως στην UNRWA, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση τον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο δωρητή στον Οργανισμό. Η σημερινή ενίσχυση ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται ως μέρος της τακτικής ετήσιας συνεισφοράς της ΕΕ για το 2018 και έχει διατεθεί μέσω μιας διαδικασίας επιτάχυνσης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών και Πολιτικής Ασφάλειας Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε σχετικά πως "εκατομμύρια άνθρωποι - άνδρες, γυναίκες και παιδιά - εξαρτώνται από την UNRWA για ζωτικές υπηρεσίες: εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες, ανθρωπιστική βοήθεια και απασχόληση". "Η υποστήριξη της UNRWA αποτελεί ανθρωπιστικό και πολιτικό καθήκον και είναι προς το συλλογικό μας συμφέρον η οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, όπως και η προοπτική μιας λύσης για δύο Κρατών. Είμαστε - και θα συνεχίσουμε να είμαστε - ισχυροί, σταθεροί και αξιόπιστοι υποστηρικτές της δουλειάς της", σημείωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος αρμόδιος για την Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση Γιοχάνες Χαν συμπλήρωσε ότι η σημερινή σημαντική συμβολή, επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει το έργο της UNRWA που παρέχει βασικές υπηρεσίες στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. "Προχωρούμε στην πληρωμή μας για οικονομική στήριξη στην UNRWA για το 2018, ύψους 82 εκατ. Ευρώ, καθώς ο Οργανισμός αντιμετωπίζει κρίσιμες στιγμές", αναφέρει. "Η UNRWA πρέπει να λάβει επαρκείς και προβλέψιμους πόρους και χαίρομαι που επιβεβαιώνω ότι η ΕΕ θα διατηρήσει το υψηλό επίπεδο συνεισφοράς της τόσο στο 2019 όσο και στο 2020", σημείωσε ο Επίτροπος.