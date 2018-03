Απειλεί και το Ιράκ ο Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και σε άλλες κουρδικές περιοχές, στη Συρία και το Ιράκ αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης και το πρακτορείο AFP.

Όπως φέρεται να είπε, οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν από την πόλη Sinjar του Ιράκ. Σύμφωνα με την Σαμπάχ, η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε ήδη από την ιρακινή κυβέρνηση να “καθαρίσει” τους Κούρδους αντάρτες του PKK, που θεωρεί “τρομοκράτες”. Διαφορετικά, φέρεται να προειδοποίησε ο Ερντογάν, ότι θα ξεκινήσει ο ίδιος επιχείρηση σύντομα εναντίον των ανταρτών στο Ιράκ. Επίσης θα κινηθεί εναντίον των πόλεων Minbaj, Qamishlo, Kobani kai Shingal.

#BREAKING Erdogan says Turkey to expand Syria operation to other Kurdish-held towns

— AFP news agency (@AFP) 19 March 2018