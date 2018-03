Ουάσινγκτον: Ανησυχία για τις εξελίξεις στο Αφρίν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν "βαθιά ανήσυχες" για τις εξελίξεις στην πόλη Αφρίν, στη βορειοδυτική Συρία, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού φαίνεται ότι την εγκατέλειψε λόγω της επαπειλούμενης επίθεσης από την Τουρκία.



"Έχουμε κατ` επανάληψη εκφράσει τη βαθιά ανησυχία μας στις τουρκικές αρχές για την κατάσταση στην Αφρίν", σημειώνει η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Χέδερ Νόιερτ σε ανακοίνωση που εξέδωσε. "Ανησυχούμε επίσης για τις πληροφορίες περί λεηλασιών" στην πόλη, συνέχισε.



"Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν όλες τις πλευρές που δρουν στη βορειοδυτική (Συρία), συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Ρωσίας και του συριακού καθεστώτος, να παράσχουν πρόσβαση στους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς", πρόσθεσε.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "Οι ΗΠΑ δεν δρουν στην περιοχή της βορειοδυτικής Συρίας όπου βρίσκεται η Αφρίν".



Η Ουάσινγκτον εκφράζει επίσης τη "δέσμευσή της" στη σύμμαχο της στο ΝΑΤΟ Τουρκία αλλά ταυτόχρονα και τη "δέσμευσή της" στους εταίρους της, τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) της ανατολικής Συρίας, βασική συνιστώσα των οποίων αποτελούν οι κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).



Επισημαίνει επίσης ότι λόγω των μαχών στη δυτική Συρία τους τελευταίους δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης στην Αφρίν, έχει μπει σε δεύτερο πλάνο ο πόλεμος εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους τζιχαντιστές να ανασυγκροτηθούν σε ορισμένες περιοχές. "Αυτή είναι μια σοβαρή και εντεινόμενη ανησυχία", καταλήγει η εκπρόσωπος.

