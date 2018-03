Σκληρά αντίποινα:Η Ρωσία απελαύνει 60 Αμερικανούς διπλωμάτες

Στις μαζικές απελάσεις Ρώσων διπλωματών για την υπόθεση Σκριπάλ απαντά η Μόσχα. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα απελάσει 60 Αμερικανούς διπλωμάτες και θα κλείσει το προξενείο των ΗΠΑ στην Αγία Πετρούπολη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε πως η απάντηση του Κρεμλίνου είναι ανάλογη με τα μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ.

Λίγες μέρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα απελάσει 60 Ρώσους διπλωμάτες και θα κλείσει το ρωσικό προξενείο στο Σιάτλ για την εμπλοκή της Ρωσίας στην δηλητηρίαση του Σεργκέι Σκριπάλ στην βρετανική πόλη Σόλσμπερι.

BREAKING: Russia will close down U.S. consulate in St. Petersburg - Foreign Minister Lavrov pic.twitter.com/kLvdxEAUSt

— Reuters Top News (@Reuters) 29 March 2018