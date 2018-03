Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στη Νέα Γουινέα -Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών του νησιού της Νέας Βρετανίας, στην Παπούα Νέα Γουινέα, νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι που υπάρχει κίνδυνος να πλήξει τις ακτές σε όλη την περιοχή.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή υλικές ζημιές από τον σεισμό, που έγινε σε σχετικά μικρό βάθος, κοντά στην ακτή, περίπου 162 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ραμπάουλ.

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο να πλήξουν τις ακτές της χώρας σεισμικά παλιρροϊκά κύματα σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

«Οι κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις παράκτιες περιοχές που απειλούνται οφείλουν να αναλάβουν δράση για να ενημερώσουν και να δώσουν οδηγίες στον πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο», τόνισε το PTWC στο έκτακτο δελτίο του. «

Strong earthquake shakes Papua New Guinea, a month after a more powerful quake killed at least 125 people. https://t.co/PnI0jEH4NR

— The Associated Press (@AP) 30 March 2018