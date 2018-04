F-16 κατέπεσε κοντά στο Λας Βέγκας κατά τη διάρκεια άσκησης

Ένα F-16 της αεροπορικής βάσης Νέλις κατέπεσε περί τις 1030 (2030 ώρα Κύπρου) κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης άσκησης στο κέντρο δοκιμών της Νεβάδας, ανέφερε η αμερικανική Πολιτική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της. Η κατάσταση της υγείας του πιλότου "δεν είναι γνωστή", όπως αναφέρεται.

Η συντριβή αυτή ήταν η τρίτη αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους μέσα σε δύο ημέρες.

Την Τρίτη στις 14:35 (00:35 της Τετάρτης ώρα Κύπρου) ένα ελικόπτερο Super Stallion των Πεζοναυτών κατέπεσε στην Καλιφόρνια, επίσης κατά τη διάρκεια συνηθισμένης άσκησης, κοντά στη μικρή πόλη Ελ Σέντρο, που δεν απέχει πολύ από τα σύνορα με το Μεξικό, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Σώματος Πεζοναυτών.

A US Air Force F-16 jet crashed at Nellis Air Force Base in Nevada, according to a US Air Force official https://t.co/QfoTSeY836 pic.twitter.com/HOTGMDiMZF

— CNN (@CNN) 4 April 2018