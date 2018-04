Πύραυλοι έπληξαν συριακό στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πύραυλοι έπληξαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας συριακό στρατιωτικό αεροδρόμιο, προκαλώντας πολλούς θανάτους και τραυματισμούς, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Γάλλος ομόλογός του δεσμεύθηκαν ότι θα υπάρξει "ισχυρή και κοινή αντίδραση" στην "επίθεση με χημικά όπλα", η οποία στοίχισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων σε μια πόλη υπό τον έλεγχο ανταρτών κοντά στη Δαμασκό.



"Πολλοί πύραυλοι έπληξαν το αεροδρόμιο Τάιφουρ", μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, προσθέτοντας ότι υπάρχουν "υποψίες για αμερικανική επίθεση", πριν αποσύρει οποιαδήποτε αναφορά στις ΗΠΑ. Κατόπιν, έκανε λόγο για "νεκρούς και τραυματίες στα πυραυλικά πλήγματα" στη βάση, στην επαρχία Χομς, στην κεντρική Συρία.

U.N. Security Council to meet on Monday after Syria attack https://t.co/nrJPd8gdgy pic.twitter.com/TKFxFM78M7

— Reuters Top News (@Reuters) 9 April 2018