ΟΑΧΟ:Έρευνα για τη φερόμενη χημική επίθεση στη Ντούμα-60 νεκροί

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) ανακοίνωσε, σήμερα, ότι ερευνά τις πληροφορίες για χημική επίθεση εναντίον της πόλης Ντούμα, τελευταίου θύλακα των ανταρτών στην ανατολική Γούτα, στη Συρία.



Ο ΟΑΧΟ "πραγματοποίησε προκαταρκτική ανάλυση των πληροφοριών για τη φερόμενη χρήση χημικών όπλων μόλις δημοσιοποιήθηκαν", ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού Αχμέτ Ουζουμτζού. Επιπλέον στοιχεία θα συγκεντρωθούν "προκειμένου να προσδιοριστεί αν χρησιμοποιήθηκαν χημικά όπλα", πρόσθεσε.



Τουλάχιστον 60 νεκροί από τη χημική επίθεση

Οι φερόμενες χημικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 60 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 1000 άλλων στην ανταρτοκρατούμενη ανατολική Γούτα της Συρίας, δήλωσε σήμερα μία οργάνωση παροχής ιατρικής βοήθειας στη Συρία.

.@LindseyGrahamSC on the suspected Syria chemical attack: “I think now [Assad] is a legitimate war criminal in the eyes of the international community.” https://t.co/GqziLOUDQG pic.twitter.com/NLAzmtfJgs

— Fox News (@FoxNews) 9 April 2018