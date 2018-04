«Εγώ φταίω κι απολογούμαι»-Τι θα πει στο Κογκρέσο ο Zuckerberg

Σε ερωτήσεις των Αμερικανών κοινοβουλευτικών θα δώσει απαντήσεις ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ την Τρίτη και την Τετάρτη, για πρώτη φορά μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη ότι τα προσωπικά δεδομένα 87 εκατ. χρηστών του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης κατέληξαν στα χέρια της εταιρείας Cambridge Analytica.

Όπως μεταδίδει αυτή την ώρα το CNN, o CEO του Facebook, αναμένεται να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα: ''Εγώ φταίω και απολογούμαι. Εγώ ξεκίνησα το Facebook, το διευθύνω και είμαι υπεύθυνος για όσα συμβαίνουν'', δήλωσε σήμερα ο ίδιος.

Mark Zuckerberg has a clear message for Congress in the wake of the Cambridge Analytica scandal: It's my fault: https://t.co/xPa3IFxkZC

Read the full prepared remarks he will deliver to a Congressional committee https://t.co/GNWnx6SKQl pic.twitter.com/NzBds33oRn

— CNN (@CNN) 9 April 2018