Τραμπ: Εντός 48 ωρών η απόφαση για τη Συρία

Τις αμέσως επόμενες ώρες και ειδικότερα εντός 48 ωρών αναμένεται να καταλήξει στην απόφασή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για τα αντίποινα που θα εφαρμόσει απέναντι στο καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, μετά την επίθεση, όπως κατηγορηματικά δηλώνει η Ουάσιγκτον, με χημικά στην Ντούμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος τόνισε πως θα αποφασίσει μέσα σε 24 ή το αργότερο σε 48 ώρες για τον τρόπο αντίδρασης, χαρακτηρίζοντας «τρομερό» το γεγονός, προσθέτοντας πως «πως αυτό αφορά την ανθρωπότητα και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβαίνει».

Does Putin bear responsibility for the suspected chemical attack in Syria?

President Trump: “He may, yeah, he may. And if he does it’s going to be very tough, very tough… Everybody’s gonna pay a price. He will, everybody will.” https://t.co/xGjnDBC7VI pic.twitter.com/sdDK3bOIM6

— CNN (@CNN) 9 April 2018