Τραμπ: Αποκαλεί ψεύτη τον πρώην διευθυντή του FBI

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε σήμερα "ψεύτη" τον Τζέιμς Κόμι, τον αποπεμφθέντα από τον ίδιο πρώην διευθυντή του FBI, ο οποίος μόλις έγραψε ένα βιβλίο σφόδρα επικριτικό για τον Αμερικανό Πρόεδρο.



"Ο Τζέιμς Κόμι οργάνωσε διαρροές και είναι αποδεδειγμένα ψεύτης", έγραψε στο Twitter νωρίς το πρωί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος κατηγόρησε τον Κόμι ότι "άφησε να διαρρεύσουν διαβαθμισμένες πληροφορίες για τις οποίες θα πρέπει να διωχθεί".



"James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 April 2018

Σχεδόν όλος ο κόσμος στην Ουάσιγκτον πίστευε ότι έπρεπε να πάρει πόδι για την κάκιστη δουλειά που έκανε μέχρι που, πράγματι, απολύθηκε", πρόσθεσε σε δύο μακρά οργισμένα τουίτ, στα οποία χαρακτηρίζει τον πρώην επικεφαλής της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας "γλίτσα".



"Είναι μεγάλη μου τιμή που απέλυσα τον Τζέιμς Κόμι!" καταλήγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.



....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 April 2018

Το βιβλίο του Τζέιμς Κόμι, με τίτλο "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" παρουσιάζει την εικόνα ενός προέδρου που δεν σταματάει να λέει ψέματα και επιβάλλει στο περιβάλλον του όρκους απόλυτης σιωπής και πίστης που θυμίζουν συμπεριφορά αφεντικού της μαφίας.