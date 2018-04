Τηλεφωνικό τετ α τετ Πούτιν-Ερντογάν για τη Συρία

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν για την κατάσταση στη Συρία και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των διμερών προσπαθειών τους για την πολιτική επίλυση του πολέμου στη Συρία, ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο.





Στην τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, ο Πούτιν τόνισε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Συρία παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο καθώς και τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

