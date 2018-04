Ουάσινγκτον: Νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη που προσφέρει στον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Ασαντ, δήλωσε σήμερα η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS και την εκπομπή "Face the Nation", η Χέιλι ανέφερε ότι οι κυρώσεις θα ανακοινωθούν αύριο από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν.

U.N. Ambassador Nikki Haley rules out talks with Assad, says goal of Syria strike "was not to start war" (via @FaceTheNation) https://t.co/dCsSCmlRdO pic.twitter.com/sFaglmKfJP

— CBS News (@CBSNews) 15 April 2018