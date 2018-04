Τουρκία: Δολοφονήθηκε ο πρώην υπουργός Άμυνας

Τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Ερτζάν Βουραλχάν μαχαίρωσε πριν από λίγο θανάσιμα άντρας ενώ καθόταν σε καφετέρια στην Κωνσταντινούπολη.

Το 1987 ο Ερτζάν Βουραλχάν εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής με το κόμμα ‘Μητέρα Πατρίδα’, του Μεσούτ Γιλμάζ, και από τις 21 Δεκεμβρίου 1987 έως και τις 30 Μαρτίου 1989 ήταν υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

#Turkey's former Defense Minister killed in #Istanbul. The assailant stabbed the ex-minister in the neck. https://t.co/gpWk49IzJk

