Τορόντο: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζούς-Αναφορές για τραυματίες(pics)

Συναγερμός σήμανε στο Τορόντο. Βαν έπεσε πάνω σε πεζούς, ενώ σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω στα 8 έως 10 άτομα έχουν τραυματιστεί.

>>ΝΕΟΤΕΡΟ: Τορόντο: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 16 τραυματίες

Σύμφωνα με το BBC, το όχημα εντοπίστηκε μερικά τετράγωνα πιο κάτω από τη διασταύρωση όπου έγινε το συμβάν.

A van struck multiple pedestrians on a busy street in Toronto, police say https://t.co/R2kMMJueIP pic.twitter.com/IeVIQec8QO

DEVELOPING: Hit-and-run reported in Toronto after van strikes multiple pedestrians, according to authorities; police investigating "mass casualty" incident https://t.co/s0k5AtLOzA pic.twitter.com/Fq2E1lfhLP

— CBS News (@CBSNews) 23 April 2018