Καναδάς: Με χειροπέδες ο δράστης που παρέσυρε πεζούς (vid)

Ένα λευκό ημιφορτηγό παρέσυρε τουλάχιστον δέκα πεζούς σε μια κεντρική διασταύρωση, στα βόρεια προάστια του Τορόντο και ο οδηγός του έχει τεθεί υπό κράτηση, ανέφερε η αστυνομία.

>>ΝΕΟΤΕΡΟ: Τορόντο: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 16 τραυματίες

Οι αρχές της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά αρχικά ανέφεραν ότι έχουν τραυματιστεί οκτώ έως δέκα άνθρωποι. Στη συνέχεια όμως ανακοίνωσαν ότι είναι ασαφές το πόσα ακριβώς είναι τα θύματα, καθώς και το πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά τους. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς. Τουλάχιστον οκτώ ασθενοφόρα έφτασαν στο νοσοκομείο Σάνιμπρουκ, μεταφέροντας θύματα.

Παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο αν πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια, ή για τροχαίο ατύχημα.

"Είναι πολύ νωρίς να επιβεβαιώσουμε τον αριθμό των πεζών που παρασύρθηκαν ή την έκταση των τραυμάτων τους" ήταν το μήνυμα που ανάρτησε η αστυνομία στο Twitter. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα ανήκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας, διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών του μετρό στη Γραμμή 1, βορείως της Οδού Σέπαρντ, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Police say the driver of the white van that hit at least 8 people in north #Toronto has been arrested

pic.twitter.com/l1YOdM6PQ7

— ZioNLight (@ZioNLight1) 23 April 2018