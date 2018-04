ΗΠΑ:Έκρηξη σε διυλιστήρια με τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διυλιστήρια στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ από την οποία σύμφωνα με το Associated Press έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 20 άνθρωποι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία ενώ τοπικές αρχές αναφέρουν πως η έκρηξη έχει λάβει χώρα στα διυλιστήρια της εταιρείας Husky Energy. Πηγή από την εταιρεία που επικαλείται το πρακτορείο αναφέρει πως η έκρηξη έχει σημειωθεί σε δεξαμενή η οποία περιείχε είτε αργό πετρέλαιο είτε άσφαλτο.

