Ιστορική Σύνοδος Κορυφής ηγετών Β. και Ν. Κορέας (vid)

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν άρχισαν σήμερα την ιστορική σύνοδο κορυφής τους ανταλλάσσοντας μια χειραψία με υψηλό συμβολισμό πάνω στη στρατιωτική οροθετική γραμμή που χωρίζει στα δύο την κορεατική χερσόνησο.



"Είμαι ευτυχής που σας συναντώ", είπε ο Μουν στον ομόλογό του, που πέρασε τα σιδηρόφρακτα σύνορα κι έγινε ο πρώτος βορειοκορεάτης ηγέτης που πάτησε το νοτιοκορεάτικο χώμα μετά το τέλος του Πολέμου της Κορέας (1950-`53). Κατόπιν πρόσκλησης του Κιμ, οι δύο ηγέτες βάδισαν επίσης για λίγο και στη βορειοκορεάτικη πλευρά των συνόρων, πριν πάνε πεζή στο Σπίτι της Ειρήνης, ένα κτίριο από γυαλί και μπετόν στο νότιο τμήμα του χωριού Πανμουντζόμ, όπου υπεγράφη η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την οποία ανεστάλησαν οι εχθροπραξίες.

BREAKING: North Korea's Kim Jong Un crosses border into South Korea to meet Moon Jae-in for historic summit https://t.co/E2vieyCWRP pic.twitter.com/t1a0ShMHm1



"Ήλθα εδώ αποφασισμένος να δώσω το σήμα για την εκκίνηση, στο όριο μιας νέας ιστορίας" στις σχέσεις των δύο χωρών, είπε ο Κιμ κατά την έναρξη των συνομιλιών, υποσχόμενος να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις "με ειλικρινές, σοβαρό και έντιμο πνεύμα".

South Korean President Moon Jae-in and North Korean leader North Korea have shaken hands to kick off their historic summit https://t.co/GJqAlzKNoV pic.twitter.com/uxWGljnEJD

