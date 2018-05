44 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Σάο Πάολο (vid)

Σαράντα τέσσερις άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σήμερα, μία ημέρα μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου 24 ορόφων στο κέντρο του Σάο Πάολο, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες.

Ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι 44 αυτοί άνθρωποι βρίσκονταν εντός του κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης.

Χθες Τρίτη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ αυτών ένας άνδρας τον οποίο οι διασώστες επιχειρούσαν να σώσουν τη στιγμή που το πολυόροφο κτίριο κατέρρευσε, αφού είχε ξεσπάσει φωτιά.

«Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες (...) 44 αγνοούμενοι» έγινε γνωστό σε ένα tweet, ώρες μετά την πυρκαγιά η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προκλήθηκε από ατύχημα σε κάποιο από τα διαμερίσματα.

Το κτίριο, το οποίο ήταν σε ετοιμόρροπη κατάσταση, είχε καταληφθεί από 146 οικογένειες, που ζούσαν σε επισφαλείς συνθήκες, καταπατώντας κάθε κανονισμό ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος Μισέλ Τεμέρ μετέβη στον τόπο της τραγωδίας χθες, όπου το συγκεντρωμένο πλήθος καταφέρθηκε εναντίον των αρχών φωνάζοντας: «Θέλουμε σπίτια!».

Αποτέλεσμα ήταν οι σωματοφύλακές του να τον απομακρύνουν άρον άρον από την περιοχή.

Το Σάο Πάολο, με πληθυσμό 12 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η πλέον πυκνοκατοικημένη πόλη της Λατινικής Αμερικής με τις κοινωνικές ανισότητες να βασιλεύουν. Άπορες οικογένειες κάνουν κατάληψη σε ερειπωμένα κτίρια, ενώ ολόκληρες περιοχές έχουν μετατραπεί σε συνοικίες φαντάσματα.



The moment a high-rise filled with squatters collapsed in Sao Paolo, Brazil, killing at least one person. https://t.co/Etu5QzBEZW pic.twitter.com/KFLBX7XfS6

— SBS News (@SBSNews) 2 May 2018