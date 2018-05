Πέντε νεκροί από τη συντριβή του C-130 στην Τζόρτζια

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή ενός στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους, τύπου C-130 Hercules, που σημειώθηκε σήμερα έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαβάνα / Χίλτον Χεντ στην αμερικανική Πολιτεία Τζόρτζια, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το BBC.

Με ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ τόνισε το αεροσκάφος ανήκε στην Εθνική Φρουρά του Πουέρτο Ρίκο.

Η εκπρόσωπος της Εθνικής Φρουράς, η Ντερίς Μπάμπα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε άνθρωποι.

