Σκάνδαλο Facebook: Κλείνει η Cambridge Analytica

Την παύση της λειτουργίας της ανακοίνωσε σήμερα επίσημα η Cambridge Analytica, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω απ' το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων μαζί με το Facebookπου λειτούργησε ως δεξαμενή

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαδικασίες πτώχευσης στις ΗΠΑ.

«Τους τελευταίους μήνες η Cambridge Analytica δέχθηκε πολλές αβάσιμες κατηγορίες και παρά τις προσπάθειες της εταιρείας να διορθώσει την κατάσταση, έχει τιμωρηθεί για δραστηριότητες που όχι μόνο είναι νόμιμες αλλά είναι ευρέως αποδεκτές ως κλασική συνιστώσα της διαδικτυακής διαφήμισης τόσο στις πολιτικές όσο και στις εμπορικές αρένες» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Cambridge Analytica is "ceasing all operations" saying it was "the subject of numerous unfounded accusations" https://t.co/yYOMS2vs5S

