Το ηφαίστειο Κιλαουέα βρυχάται και σείεται η γη στη Χαβάη (vid)

Δύο σεισμικές δονήσεις, 5,7 και 6,0 βαθμών, σημειώθηκαν την Παρασκευή στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, γνωστοποίησε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS), νότια -και σε σχετικά μικρή απόσταση- από το ηφαίστειο Κιλαουέα, από το οποίο εκλύεται λάβα σε κατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.



Το USGS διευκρίνισε ότι ο πρώτος από τους σεισμούς σημειώθηκε σε πολύ μικρό βάθος, μόλις 7 χιλιομέτρων, και το επίκεντρό του βρισκόταν 17,7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Δάσος Φερν.



Το USGS διευκρίνισε νωρίτερα ότι η έκλυση λάβας από το ηφαίστειο, ένα από τα πέντε στο νησί, ακολούθησε μια σειρά σεισμικών δονήσεων την περασμένη εβδομάδα.

Incredible video shows ongoing eruptions from Mount Kilauea in Hawaii causing the earth to split, and fountains of lava shoot into the air on a street in Leilani Estates. https://t.co/WA4GQJx14G pic.twitter.com/X3OWDfkXaZ

A relative filmed this at the end of his street near Leilani Estates on #Hawaii’s Big Island. Eruptions coming up in cracks left from the earthquake with uncertainty of the lava’s trajectory.

This was BEFORE the 6.9 struck. pic.twitter.com/gSfuuORIiB

— Jessica Christian (@jachristian) 4 May 2018