Πούτιν:Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας από αντιπάλους ενόψει ορκομωσίας

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι επικριτές του Προέδρου Πούτιν, ενόψει της ορκωμοσίας του για τέταρτη θητεία στη ρωσική προεδρία, θέλοντας έτσι να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην αυταρχική τσαρικού τύπου διακυβέρνηση της χώρας, όπως καταγγέλλουν.

Ο Πούτιν επανεξελέγη τον Μάρτιο πανηγυρικά, αναλαμβάνοντας έτσι τη διακυβέρνηση της χώρας για μια ακόμη εξαετία, μέχρι το 2024, γεγονός που τον καθιστά τον μακροβιότερο ηγέτη στην εξουσία μετά τον σοβιετικό Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος κυβέρνησε για περίπου 30 χρόνια.

"Αν θεωρείτε ότι δεν είναι ο τσάρος μας βγείτε στους δρόμους των πόλεών σας, ανέφερε σε μήνυμά του ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στη διαδήλωση στη Μόσχα. "Θα υποχρεώσουμε τις αρχές, που στελεχώνονται από απατεώνες και κλέφτες, να λάβουν υπόψη τους τα εκατομμύρια πολίτες που δεν ψήφισαν τον Πούτιν".

HAPPENING NOW: Anti-Putin protests break out in Moscow. pic.twitter.com/zCGODGC9Ui

— Fox News (@FoxNews) 5 May 2018