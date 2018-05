LIVE:Ο Τραμπ ανακοίνωσε αποχώρηση από πυρηνική συμφωνία για Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία και την επαναφορά των κυρώσεων εις βάρος της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε "καταστροφική" τη διεθνή συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας ότι υποτίθεται ότι θα προστάτευε την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της, όμως επέτρεψε στην Τεχεράνη να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Πρόσθεσε ότι διαθέτει "αποδείξεις" ότι το Ιράν ψεύδεται.

Την ίδια ώρα η απόφαση του αμερικανού προέδρου φέρνει θύελλα αντιδράσεων. Ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο Twitter ότι η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία δεν συμφωνούν με την απόφαση των ΗΠΑ:

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ χαρακτηρίζει την απόφαση Τραμπ ως στρατηγικό λάθος.

This decision of @realDonaldTrump is a strategic mistake. Europe stands for diplomacy and treaties, and against escalation. We will continue our balanced approach with #Iran without turning a blind eye to the issues that remain problematic. #IranNuclearDeal

