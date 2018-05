Αντιδράσεις από αποχώρηση ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν

"Θαρραλέα" και "σωστή" χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την απόφαση που έλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ισραήλ "εκτιμά βαθιά" την απόφαση αυτή, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε επίσης "συνταγή για την καταστροφή" τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί το 2015 με την Τεχεράνη. Ο υπουργός Αμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν χαιρέτισε επίσης την απόφαση του Τραμπ υποστηρίζοντας ότι θα γονατίσει το ιρανικό καθεστώς.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Τεχεράνης μετέδωσε ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι παράνομη, παράτυπη και υπονομεύει τις διεθνείς συμφωνίες.

Iran's President Rouhani: Iran is a country that adheres to its commitments. And the U.S. Is a country that has never adhered to its commitments. https://t.co/LdFkRt50G9 pic.twitter.com/TKnjwlS0mi — CBS News (@CBSNews) 8 May 2018

Όπως μεταδίδει το REUTERS, o πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα παραμείνει στη συμφωνία χωρίς την Ουάσινγκτον.

LIVE: Iran's Rouhani says Tehran will remain in a nuclear deal without Washington - TV https://t.co/CPRue1hBsB pic.twitter.com/ZgsYpZzfHq — Reuters Top News (@Reuters) 8 May 2018

Iran’s president Hassan Rouhani to address nation following Trump's announcement on JCPOA https://t.co/rTtwSCLejm — Press TV (@PressTV) 8 May 2018

Aνησυχεί η Ευρώπη

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να παραμείνει στη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία και την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος της Τεχεράνης.

"Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη από τη σημερινή ανακοίνωση των νέων κυρώσεων", δήλωσε η Μογκερίνι. "Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να τη διατηρήσει", τόνισε αναφερόμενη στη συμφωνία. "Μαζί με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, θα διατηρήσουμε αυτή τη πυρηνική συμφωνία".

Εν τω μεταξύ, "η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία εκφράζουν τη λύπη τους για την αμερικανική απόφαση" περί απόσυρσης από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Ελιζέ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε λίγο νωρίτερα ότι η Γαλλία θα εργαστεί μαζί με το Λονδίνο και το Βερολίνο επί μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα καλύπτει τις δραστηριότητες του Ιράν για τα πυρηνικά, το βαλλιστικό πρόγραμμα και τις εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρονται από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

"Θα εργαστούμε συλλογικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καλύπτοντας τις πυρηνικές δραστηριότητες, την μετά το 2025 περίοδο, το βαλλιστικό πρόγραμμα και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, ιδίως στη Συρία, την Υεμένη και το Ιράκ" επισήμανε ο Μακρόν σε tweet που έστειλε λεπτά αφότου μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Γαλλίας επισήμανε ότι το καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων κινδυνεύει.

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 May 2018

Εξάλλου, η Τουρκία θα συνεχίσει τις εμπορικές σχέσεις της με το Ιράν, όσο είναι δυνατόν, και δεν θα είναι υπόλογη σε κανέναν" δήλωσε απόψε ο υπουργός Οικονομικών Νιχάτ Ζεϊμπκτσί, λίγα λεπτά αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

"Από εδώ και στο εξής θα εμπορευόμαστε με το Ιράν, εντός του δυνατού πλαισίου, μέχρι τέλους και δεν θα δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν για αυτό" είπε ο Ζεϊμπεκτσί σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk.