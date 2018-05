Ροχανί: Ξεκινάμε συνομιλίες με Ε.Ε., Ρωσία και Κίνα

Το Ιράν θα παραμείνει στην πυρηνική συμφωνία, χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε αυτήν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Χασάν Ροχανί.

Παράλληλα, ο Ροχανί πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στα στελέχη της πυρηνικής βιομηχανίας της χώρας του να είναι έτοιμα να συνεχίσουν την ανάπτυξη της πυρηνικής βιομηχανίας χωρίς κανέναν περιορισμό, εφόσον χρειαστεί.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ιρανός πρόεδρος είπε ότι η απόφαση που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε μια "ιστορική εμπειρία" για την Τεχεράνη και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ουδέποτε τήρησαν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν.

WATCH NOW: Iran's President Rouhani speaks in Tehran on the U.S. decision to withdraw from the Iran nuclear deal https://t.co/LdFkRt50G9 pic.twitter.com/emT5FIsAkg

— CBS News (@CBSNews) 8 May 2018