«Γ... την Τουρκία»:Το μήνυμα του γιου του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Ο Γιαΐρ Νετανιάχου, γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκάλεσε αίσθηση την Τετάρτη ανεβάζοντας στον λογαριασμό του στο Instagram μια εικόνα που περιείχε το μήνυμα «Fuck Turkey» (Γ... την Τουρκία), χρησιμοποιώντας ως «βάση» την τουρκική σημαία.

Το post αυτό, που αργότερα κατέβηκε, έρχεται στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων στη Γάζα, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων διαδηλωτών. Νετανιάχου και Ερντογάν προέβησαν σε «πόλεμο» ανακοινώσεων, με σκληρά εκατέρωθεν σχόλια, ενώ υπήρξαν απελάσεις διπλωματών και από τις δύο πλευρές.

#BREAKING: Yair Netanyahu, the son of Israeli PM @netanyahu, published a post against Turkey on his instagram acount pic.twitter.com/KUz22izGlf

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 16 May 2018