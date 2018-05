Εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα (vid)

Η κορυφή του ηφαιστείου Κιλαουέα, στη Χαβάη, εξερράγη σήμερα, στέλνοντας στάχτη και καπνό σε ύψος πολλών χιλιάδων ποδών, όπως ανέφερε, μέσω του Twitter, η αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS.

Λόγω της πολύ ισχυρής έκρηξης, αναμένεται ότι μεγάλη ποσότητα ηφαιστειακής τέφρας θα εξαπλωθεί από τον κρατήρα του Κιλαουέα στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης.

Από την ενεργοποίηση του ηφαιστείου τις τελευταίες ημέρες έχουν καταστραφεί 37 σπίτια και άλλα κτίρια στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο hawaii247.com η τοπική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους κατοίκους ότι ο άνεμος θα μεταφέρει την τέφρα προς τα νοτιοανατολικά.

"Βρείτε καταφύγιο επί τόπου αν βρίσκεστε πάνω στην πορεία της τέφρας. Οι συνθήκες οδήγησης μπορεί να είναι δύσκολες, αν οδηγείτε βγείτε από τον δρόμο και περιμένετε να βελτιωθεί η ορατότητα", πρόσθεσε.

Incredible resident video shows lava exploding from a fissure in Puna, Hawaii, as the threat of a strong, explosive eruption at the top of Kilauea volcano looms. https://t.co/I9R0cZaNqN pic.twitter.com/vvhGA3kHld

The summit of Hawaii's Kilauea volcano erupts and launches plume of ash and smoke into the air. Nearby residents are asked to shelter in place. https://t.co/Wy7bMR47ZK pic.twitter.com/2mzLi0a4e1

