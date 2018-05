Βενεζουέλα: 'Αρχισε η ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές

'Ανοιξαν σήμερα τα εκλογικά τμήματα στη Βενεζουέλα για τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες μποϊκοτάρει η αντιπολίτευση, με τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να επιδιώκει την επανεκλογή του, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή.

Η ψηφοφορία άρχισε στις 06.00 τοπική ώρα (13.00 ώρα Κύπρου), με την ψήφο του απερχόμενου προέδρου.

Οι κάλπες θα μείνουν ανοικτές για 12 ώρες, εκτός αν η εκλογική επιτροπή αποφασίσει την παράταση της ψηφοφορίας, στην περίπτωση που σχηματιστούν ουρές αναμονής την ώρα που κλείνουν οι κάλπες.

I want to say Good morning to Venezuela. I have been one of the first voters of the Homeland. Today we build the future! A hug of hope. #VotaPorVenezuela pic.twitter.com/e9m3LR3Dup

Venezuela's main opposition coalition is urging voters to boycott today's election, widely condemned as unfair - but will that just weaken them further? https://t.co/RziCRyBDnU

